У Молдові затримали понад 70 осіб за підозрою в підготовці заворушень на виборах
У Молдові внаслідок проведених 22 вересня обшуків затримали 74 людини, яких підозрюють у проходженні підготовки в Сербії для організації масових заворушень на парламентських виборах 28 вересня.
Про це повідомляє NewsMaker, пише "Європейська правда".
Правоохоронці стверджують, що за операцією стоять російські спецслужби, а підозрювані пов'язані як із молдовськими партіями, так і зі злочинними угрупованнями.
Голова Прокуратури з боротьби з оргзлочинністю Віктор Фуртуне заявив, що розслідування за фактом підготовки масових заворушень почалося ще в липні 2025 року.
За цей час вдалося виявити діяльність групи осіб, які систематично виїжджали до Сербії для участі в навчаннях, спрямованих на дестабілізацію обстановки в країні.
Зокрема, їх навчали в Сербії поводження з вогнепальною зброєю та спецзасобами. За це учасники отримували близько €400.
Глава поліції Віорел Чернеуцяну заявив, що більшість учасників інструктували громадяни Росії. Деяких молдаван переконали поїхати в Сербію на навчання під приводом паломництва, але, опинившись там, їх втягнули в підготовку до заворушень.
Їх навчали, зокрема, того, як діяти в разі затримання правоохоронними органами та притягнення до відповідальності, уточнив Чернеуцяну.
У результаті обшуків влада вилучила зброю, боєприпаси, намети, камуфляжний одяг, паспорти та інші речові докази.
Якщо провину підозрюваних доведуть у суді, їм загрожує від 4 до 8 років в'язниці.
Раніше агентство Bloomberg дізналося про російський план втручання у вибори у Молдові, а BBC опублікували розслідування про дезінформацію в Молдові перед виборами за гроші з РФ.
Президентка Молдови Мая Санду виступила з екстреним зверненням, заявивши про загрозу незалежності та європейському курсу країни.
Дивіться детальне пояснення "ЄвроПравди" про плани Кремля на вибори у Молдові.