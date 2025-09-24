Генеральний секретар НАТО відвідає США

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Нью-Йорк, щоб взяти участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Про це повідомила пресслужба НАТО, пише "Європейська правда".

Як зазначається, з середи, 24 вересня, по четвер, 25 вересня, Рютте відвідає Нью-Йорк, щоб взяти участь у 80-й сесії Генеральної асамблеї ООН.

Під час перебування в Нью-Йорку Рютте зустрінеться зі світовими лідерами та посадовцями.

У середу, 24 вересня, генсек НАТО візьме участь у трансатлантичній вечері, яку організовує державний секретар США Марк Рубіо.

А наступного дня він виступить перед курсантами військової академії США у Вест-Пойнті.

Як писали, американський президент Дональд Трамп висловив захоплення відважністю українського лідера Володимира Зеленського.

Також він несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.