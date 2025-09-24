Укр Рус Eng

Генеральный секретарь НАТО посетит США

Новости — Среда, 24 сентября 2025, 12:04 — Уляна Кричковская

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Нью-Йорк, чтобы принять участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом сообщила пресс-служба НАТО, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, со среды, 24 сентября, по четверг, 25 сентября, Рютте посетит Нью-Йорк, чтобы принять участие в 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Во время пребывания в Нью-Йорке Рютте встретится с мировыми лидерами и должностными лицами.

В среду, 24 сентября, генсек НАТО примет участие в трансатлантическом ужине, который организует государственный секретарь США Марк Рубио.

А на следующий день он выступит перед курсантами военной академии США в Вест-Пойнте.

Как писали, американский президент Дональд Трамп выразил восхищение отважностью украинского лидера Владимира Зеленского.

Также он неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территории в пределах международно признанных границ.

