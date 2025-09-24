В ЕС отреагировали на заявление Трампа о шансах Украины отвоевать территории

Глава европейской дипломатии Кая Каллас одобрительно отреагировала на последние заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина имеет шансы восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Об этом она сказала в комментарии журналистам, сообщает "Европейская правда".

Каллас отметила, что в ЕС настроены "очень позитивно" относительно последних высказываний Трампа.

"Это все правильно. Мы должны прекратить покупать энергоносители у России. Да, а Украина должна выиграть эту войну. И все остальные вещи, которые он (Трамп. – Ред.) говорил об Украине и России", – заявила топ-дипломат ЕС.

Она назвала заявление Трампа "очень сильным", а также добавила, что от действующего американского президента ранее не слышали таких высказываний.

"Поэтому это хорошо, что мы сейчас одинаково понимаем друг друга... Как я уже говорила, больше глобальных партнеров должны давить на Россию, чтобы прекратить эту войну, поскольку понятно, что они эскалируют и не хотят мира. Поэтому все, что мы можем сделать в этом отношении всеми участниками, будет прекрасно", – отметила Каллас.

Накануне президент США Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

К тому же Трамп пригрозил высокими тарифами Индии и Китаю за покупку российских энергоресурсов и ожидает того же от Европы.

