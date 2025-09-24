Стали відомі деталі графіку Зеленського на Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський візьме участь у дебатах Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку по обіді 24 вересня.

Про це стало відомо "Європейській правді".

Президент Володимир Зеленський візьме участь у загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН о 09:15 ранку за місцевим часом (близько 16:15 за київським часом).

Опісля виступу Зеленський матиме низку зустрічей, зокрема з президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою, генеральним секретарем Організації Американських Держав Альбертом Рамдіном, президентом Анголи Жуаном Лоренсом, а також із президентом Панами Хосе Муліно.

Пізніше український президент зустрінеться із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, а також – візьме участь у П’ятому саміті Міжнародної Кримської платформи.

Також Зеленський матиме зустріч із президентом Сирії Ахмадом аль-Шараа, а пізніше – з королем Швеції Карлом XVI Густавом

В українського президента заплановані зустрічі із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та з членами Сенату США і членами Палати представників США.

Окрім цього, Зеленський зустрінеться з представниками єврейських організацій США, керівництвом провідних американських компаній, а також із представниками української громади в США.

Зеленський вже мав зустріч зі своїм американським колегою Дональдом Трампом, якою він залишився задоволений.

Трамп після зустрічі із Зеленським несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".