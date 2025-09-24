Стали известны детали графика Зеленского на Генассамблее ООН

Президент Владимир Зеленский примет участие в дебатах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке после обеда 24 сентября.

Об этом стало известно "Европейской правде".

Президент Владимир Зеленский примет участие в общих дебатах Генеральной ассамблеи ООН в 09:15 утра по местному времени (около 16:15 по киевскому времени).

После выступления Зеленский проведет ряд встреч, в частности с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, генеральным секретарем Организации американских государств Альбертом Рамдином, президентом Анголы Жуаном Лоренсом, а также с президентом Панамы Хосе Мулино.

Позже украинский президент встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также примет участие в Пятом саммите Международной Крымской платформы.

Также Зеленский встретится с президентом Сирии Ахмадом аль-Шараа, а позже – с королем Швеции Карлом XVI Густавом

У украинского президента запланированы встречи с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и с членами Сената США и членами Палаты представителей США.

Кроме этого, Зеленский встретится с представителями еврейских организаций США, руководством ведущих американских компаний, а также с представителями украинской общины в США.

Зеленский уже провел встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, которой он остался доволен.

Трамп после встречи с Зеленским неожиданно заявил, что Украина сможет вернуть все территории и, "может, даже пойти дальше".