Зеленський задоволений розмовою з Трампом

Президент України Володимир Зеленський задоволений розмовою з президентом США Дональдом Трампом на полях Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у спілкуванні з пресою після зустрічі.

Зеленський сказав, що не може розкрити усіх деталей обговорень, але "це була дуже добра і конструктивна зустріч", і він вдячний Трампу.

Він зазначив, що зокрема йшлося про ситуацію на полі бою, про моральний стан у лавах російських військових, і Трамп знає про все це "більш детально, ніж раніше".

"Він погоджується щодо того, що відбувається на полі бою, і це дуже важливо, я хотів цього від самого початку – щоб президент знав і відчував, що ми відчуваємо", – зазначив Зеленський.

За його словами, Трамп зі свого боку поділився інформацією, якою володіють США, про стан економіки Росії, і справи Москви "невтішні", попри наявність певних ресурсів.

"Хороша новина – що вони витрачають ці гроші на воєнну машину. Погана новина – що цих грошей у них багато. І тут ми погоджуємося з президентом Трампом щодо необхідності зупинки закупівлі (Європою та іншими. – Ред.) енергоресурсів у Росії", – сказав Зеленський.

"Трамп – це той, хто може сам докорінно змінити ситуацію, якщо він буде впевнений в Україні – а я думаю, що зараз він ближчий до цієї ситуації", – додав президент.

Трамп після зустрічі із Зеленським несподівано заявив, що Україна зможе повернути всі території і, "може, навіть піти далі".

У спілкуванні зі ЗМІ перед тим Трамп сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для України, а про довіру до очільника Кремля скаже "через місяць".