В уряді Латвії оцінили можливість закриття кордону з Росією

Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що питання про закриття східного сухопутного кордону з РФ ухвалюватиме уряд, наразі воно перебуває "на стадії оцінки та координації".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву латвійського міністра наводить Delfi.

Спрудс розповів, що при ухваленні рішення про закриття кордону необхідно враховувати міркування безпеки та впливу на народне господарство.

Якщо уряд вирішить закрити східний сухопутний кордон, Міноборони Латвії буде готове вжити конкретних дій, додав він.

"Ми вже закрили прикордонні пункти, де розмістили всю необхідну інфраструктуру. Ми підготували все необхідне і на пунктах, які продовжують функціонувати. У плані зміцнення східного кордону чітко вказано, як ми маємо підготувати інфраструктуру, щоб унеможливити будь-яку можливість мобільності", – сказав міністр.

Також, за його словами, важливо такі питання координувати з союзниками, насамперед із Литвою та Естонією.

"Якщо ми прийдемо до спільного рішення, я не виключаю, що таке питання може бути розглянуто. Наразі я не можу стверджувати, що це станеться, але питання перебуває на стадії оцінки та координації", – додав Спрудс.

Нещодавно Сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Крім того, в Естонії опозиція закликала закрити кордон з Росією після того, як три російські винищувачі МІГ-31 без дозволу увійшли в повітряний простір країни.