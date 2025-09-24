В правительстве Латвии оценили возможность закрытия границы с Россией

Министр обороны Латвии Андрис Спрудс заявил, что вопрос о закрытии восточной сухопутной границы с РФ будет принимать правительство, сейчас он находится "на стадии оценки и координации".

Как сообщает "Европейская правда", заявление латвийского министра приводит Delfi.

Спрудс рассказал, что при принятии решения о закрытии границы необходимо учитывать соображения безопасности и влияния на народное хозяйство.

Если правительство решит закрыть восточную сухопутную границу, Минобороны Латвии будет готово предпринять конкретные действия, добавил он.

"Мы уже закрыли пограничные пункты, где разместили всю необходимую инфраструктуру. Мы подготовили все необходимое и на пунктах, которые продолжают функционировать. В плане укрепления восточной границы четко указано, как мы должны подготовить инфраструктуру, чтобы исключить любую возможность мобильности", – сказал министр.

Также, по его словам, важно такие вопросы координировать с союзниками, прежде всего с Литвой и Эстонией.

"Если мы придем к общему решению, я не исключаю, что такой вопрос может быть рассмотрен. Сейчас я не могу утверждать, что это произойдет, но вопрос находится на стадии оценки и координации", – добавил Спрудс.

Недавно Сейм Латвии проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

Кроме того, в Эстонии оппозиция призвала закрыть границу с Россией после того, как три российских истребителя МИГ-31 без разрешения вошли в воздушное пространство страны.