Росія обурилась, що її представників не пустили спостерігати за виборами в Молдові

Міністерство закордонних справ Росії у середу викликало посла Молдови Ліліана Дарія через відмову пускати росіян як спостерігачів на парламентські вибори 28 вересня.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні російського МЗС.

Зазначається, що очільнику посольства Молдови висловили "рішучий протест" через "невмотивовану відмову" Кишинева акредитувати російських спостерігачів на виборах у складі місії ОБСЄ та від Громадської палати Росії.

Цей крок "несумісний з демократичними цінностями, про прихильність до яких заявляє молдовське керівництво, і є черговим проявом антиросійського курсу", вважає Міністерство закордонних справ Росії.

Воно також пообіцяло порушити питання "про кричуще рішення влади Молдови" в межах ОБСЄ.

Парламентські вибори в Молдові відбудуться 28 вересня. У Кишиневі очікують безпрецедентного втручання у вибори у спробі привести до влади проросійські сили.

