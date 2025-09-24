Министерство иностранных дел России в среду вызвало посла Молдовы Лилиана Дария из-за отказа пускать россиян в качестве наблюдателей на парламентские выборы 28 сентября.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении российского МИД.

Отмечается, что главе посольства Молдовы выразили "решительный протест" из-за "немотивированного отказа" Кишинева аккредитовать российских наблюдателей на выборах в составе миссии ОБСЕ и от Общественной палаты России.

Этот шаг "несовместим с демократическими ценностями, о приверженности которым заявляет молдавское руководство, и является очередным проявлением антироссийского курса", считает Министерство иностранных дел России.

Оно также пообещало поднять вопрос "о вопиющем решении властей Молдовы" в рамках ОБСЕ.

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября. В Кишиневе ожидают беспрецедентного вмешательства в выборы в попытке привести к власти пророссийские силы.

