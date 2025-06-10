Фіцо показав, як хоче змінити конституцію для захисту "національної ідентичності"

Словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо формально запропонував зміни до Конституції країни для захисту "національної ідентичності", які потенційно суперечать праву Європейського Союзу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації агентства Reuters.

Поправка до основного закону Словаччини, формально запропонована урядом, передбачає закріплення існування лише двох статей – чоловічої та жіночої, а також посилить правила усиновлення.

Крім того, шкільні програми мають відповідати конституції, зокрема її культурним та етичним позиціям.

"Словацька Республіка зберігає суверенітет насамперед у питаннях національної ідентичності", – йдеться в поправках словацького уряду, зокрема щодо культурних та етичних питань.

У звіті, що супроводжує урядовий законопроєкт, зазначається, що він повністю відповідає законодавству ЄС, але опозиція та ініціативна група словацьких юристів попередили, що поправки можуть мати далекосяжні наслідки.

"Запропонована поправка суперечить зобов'язанням, що випливають із законодавства Європейського Союзу та міжнародного права, і створює правову основу для відхилення від цінностей Європейського Союзу та Ради Європи", – заявили юристи.

Хоча коаліція Роберта Фіцо має незначну більшість, підтримка поправки з боку опозиційних християнських демократів означає, що вона може набрати мінімально необхідні 90 голосів зі 150 у парламенті.

Нинішній словацький уряд, як відомо, займає дедалі більш антиліберальну позицію в питаннях прав людини та діяльності опозиції.

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