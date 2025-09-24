Венецианская комиссия дала оценку предложенным изменениям в конституцию Словакии

Венецианская комиссия Совета Европы дала оценку предложенным правительством Словакии изменениям в конституцию страны, которые парламент должен рассмотреть 25 сентября.

Соответствующее заявление Венецианской комиссии есть в распоряжении "Европейской правды".

Оценка комиссии касалась поправок среди прочего, относительно национальной идентичности, суррогатного материнства и равной оплаты труда.

В своем заключении Венецианская комиссия приветствовала включение в статью 36 конституции гарантии равной оплаты труда мужчин и женщин как важный шаг на пути к гендерному равенству.

Относительно предложения провозгласить в статье 7, что Словацкая Республика "сохраняет свой суверенитет, в частности, в вопросах национальной идентичности", комиссия предупреждает о необходимости того, чтобы определение "национальной идентичности" и "культурных и этических вопросов" не создавали конфликта с имеющимися международными обязательствами Словакии.

Кроме того, комиссия отмечает, что проект поправки к статье 15, касающейся запрета суррогатного материнства, сам по себе не нарушает международные стандарты.

Аналогичным образом, поправки к статье 41 конституции, касающиеся ограничения усыновления только для женатых гетеросексуальных пар, сами по себе не противоречат европейским стандартам, но усиливают ограничительную позицию в отношении усыновления и, кроме того, значительно повышают планку для будущих правовых реформ, закрепляя эти ограничения в конституции.

Комиссия также считает, что, хотя закрепление в статье 41 права законных представителей одобрять или отклонять участие своих детей в образовательных мероприятиях само по себе не противоречит европейским стандартам, оно должно быть сбалансировано с правом детей на получение объективной информации и обязанностью государства предоставлять доступное, недискриминационное образование.

Что касается закрепления в новой статье 52а строго бинарного определения пола, Венецианская комиссия считает, на основании практики Европейского суда по правам человека, что выбор в пользу признания третьего или нейтрального пола входит в сферу усмотрения Словакии.

Тем не менее, она предупреждает, что закрепление строго бинарного понимания пола в конституции не должно приводить к оправданию дискриминации по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности в дальнейшем законодательстве или государственных мероприятиях.

"Венецианская комиссия выражает сожаление по поводу того, что парламентский процесс до их принятия во втором чтении, когда еще были возможны существенные изменения, не предусматривал достаточно широких и инклюзивных консультаций и, таким образом, не позволил провести значимые дебаты по спорным вопросам", – говорится в заявлении.

Напомним, летом Роберт Фицо формально предложил изменения в конституцию страны для защиты "национальной идентичности".

Поправка к основному закону Словакии, формально предложенная правительством, предусматривает закрепление существования только двух полов – мужского и женского, а также ужесточит правила усыновления.

Кроме того, школьные программы должны соответствовать конституции, в частности ее культурным и этическим позициям.

Хотя коалиция Роберта Фицо имеет незначительное большинство, поддержка поправки со стороны оппозиционных христианских демократов означает, что она может набрать минимально необходимые 90 голосов из 150 в парламенте.

Нынешнее словацкое правительство, как известно, занимает все более антилиберальную позицию в вопросах прав человека и деятельности оппозиции.