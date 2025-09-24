Італія відправила фрегат на допомогу флотилії, яка везе гумдопомогу до Гази

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто розпорядився відправити військовий фрегат для допомоги флотилії з гуманітарною допомогою, що прямує до сектору Гази, після того, як її атакували дрони.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в заяві італійського Міністерства оборони.

Раніше флотилія Global Sumud, яка везе допомогу до Гази, повідомила про понад десяток вибухів і пошкодження, спричинені невідомими об'єктами, скинутими на палубу суден.

Коментуючи інцидент, Крозетто сказав, що на борту суден флотилії перебувають також громадяни Італії, та висловив "найрішучіше засудження" нападу.

"Я зв'язався з прем'єр-міністеркою і санкціонував негайне втручання багатоцільового фрегата Fasan Військово-морських сил, який… уже прямує до цього району для можливих рятувальних заходів", – додав він.

За словами міністра оборони Італії, про відрядження фрегата також повідомили ізраїльську сторону.

Флотилія Global Sumud уже вдруге намагається доправити гуманітарну допомогу до сектору Гази після того, як на початку вересня через сильні вітри вона була змушена повернутись до Барселони.

Ізраїль раніше говорив, що не пустить іноземні судна до сектору Гази, де відбуваються активні бойові дії, і вимагає передати гуманітарну допомогу сухопутними маршрутами.

Раніше цього тижня портові вантажники заблокували під'їзні дороги до порту Генуї на півночі Італії в межах протестів проти наступу Ізраїлю в секторі Гази.