В Італії – протести на тлі посиленого наступу Ізраїлю в секторі Гази

У понеділок, 22 вересня, докери (портові вантажники) заблокували під'їзні дороги до порту Генуї на півночі Італії в рамках протестів проти наступу Ізраїлю в секторі Гази.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Портові вантажники в Італії страйкували у понеділок, 22 вересня. Транспортні послуги зазнали перебоїв, а низка шкіл по всій Італії була закрита після страйків, оголошених групою профспілок на знак солідарності з палестинським народом.

Фото: Reuters

Італійські докери заявляють, що прагнуть запобігти використанню Італії як перевалочного пункту для перевезення зброї та інших поставок до Ізраїлю.

Також на цей день у багатьох італійських містах були заплановані демонстрації.

Окрім цього, регіональні поїзди до Рима зазнали затримок і скасувань через страйки, але метро працювало в звичайному режимі. Більшість ліній метро в Мілані, фінансовій столиці Італії, також працювали.

Фото: Reuters

Варто зазначити, що у неділю, 21 вересня, про визнання державності Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Португалія і ще майже десять держав мають зробити це найближчими днями.

Це відбулось на тлі погіршення гуманітарної ситуації в секторі Гази після ізраїльського наступу та удару Ізраїлю по Катару, спрямованого проти керівництва ХАМАС.

Міністерство закордонних справ Ізраїлю гостро розкритикувало оголошення Великої Британії та кількох інших країн про визнання Держави Палестина в неділю.