Италия отправила фрегат на помощь флотилии, которая везет гуманитарную помощь в Газу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто распорядился отправить военный фрегат для помощи флотилии с гуманитарной помощью, направляющейся в сектор Газа, после того, как ее атаковали дроны.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении итальянского Министерства обороны.

Ранее флотилия Global Sumud, которая везет помощь в Газу, сообщила о более чем десятке взрывов и повреждениях, вызванных неизвестными объектами, сброшенными на палубу судов.

Комментируя инцидент, Крозетто сказал, что на борту судов флотилии находятся также граждане Италии, и выразил "решительное осуждение" нападения.

"Я связался с премьер-министром и санкционировал немедленное вмешательство многоцелевого фрегата Fasan Военно-морских сил, который... уже направляется в этот район для возможных спасательных мероприятий", – добавил он.

По словам министра обороны Италии, о командировке фрегата также сообщили израильской стороне.

Флотилия Global Sumud уже второй раз пытается доставить гуманитарную помощь в сектор Газа после того, как в начале сентября из-за сильных ветров она была вынуждена вернуться в Барселону.

Израиль ранее заявлял, что не пустит иностранные суда в сектор Газа, где ведутся активные боевые действия, и требует передать гуманитарную помощь по сухопутным маршрутам.

Ранее на этой неделе портовые грузчики заблокировали подъездные дороги к порту Генуи на севере Италии в рамках протестов против наступления Израиля в секторе Газа.