У Польщі готують амністію для громадян, які воюють у складі Збройних Сил України

У польському Сеймі почали розробляти законопроєкт про звільнення від відповідальності поляків, які воюють проти Росії в Україні.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Радіоінформагентство Польщі (IAR).

Чинне законодавство Польщі передбачає, що служба в армії іншої країни без згоди відповідних органів карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

Хоча наразі невідомо про випадки, коли польських громадян справді притягали до відповідальності за участь у бойових діях на боці України, законодавча ініціатива прагне усунути такий ризик.

Автори законопроєкту хочуть, щоб амністія поширювалася на діяння, вчинені до 31 грудня 2026 року.

В оцінці законопроєкту, виконаній урядом Польщі, серед іншого зазначено, що поляки, які воюють в Україні, сприяють польській зовнішній безпеці.

Невідомо, скільки саме польських громадян вступили до лав української армії після початку повномасштабної агресії Росії, але, за оцінками, може йтись про кілька сотень людей.

Як зазначає IAR, проєкт закону про амністію був підготовлений ще за правління "Права і справедливості", але тодішня спікерка Сейму Ельжбета Вітек навіть не зареєструвала його.

