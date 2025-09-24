В Польше готовят амнистию для граждан, воюющих в составе Вооруженных Сил Украины

В польском Сейме начали разрабатывать законопроект об освобождении от ответственности поляков, воюющих против России в Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Радиоинформагентство Польши (IAR).

Действующее законодательство Польши предусматривает, что служба в армии другой страны без согласия соответствующих органов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

Хотя пока неизвестно о случаях, когда польских граждан действительно привлекали к ответственности за участие в боевых действиях на стороне Украины, законодательная инициатива стремится устранить такой риск.

Авторы законопроекта хотят, чтобы амнистия распространялась на деяния, совершенные до 31 декабря 2026 года.

В оценке законопроекта, выполненной правительством Польши, среди прочего указано, что поляки, воюющие в Украине, способствуют польской внешней безопасности.

Неизвестно, сколько именно польских граждан вступили в ряды украинской армии после начала полномасштабной агрессии России, но, по оценкам, речь может идти о нескольких сотнях человек.

Как отмечает IAR, проект закона об амнистии был подготовлен еще при правлении "Права и справедливости", но тогдашняя спикер Сейма Эльжбета Витек даже не зарегистрировала его.

Ранее стало известно, что в аэропорту боснийской столицы Сараево задержали наемника Дарио Ристича, который воевал в Украине в составе российских оккупационных сил.

В апреле гражданина Латвии приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.