В Польше готовят амнистию для граждан, воюющих в составе Вооруженных Сил Украины
В польском Сейме начали разрабатывать законопроект об освобождении от ответственности поляков, воюющих против России в Украине.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Радиоинформагентство Польши (IAR).
Действующее законодательство Польши предусматривает, что служба в армии другой страны без согласия соответствующих органов наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.
Хотя пока неизвестно о случаях, когда польских граждан действительно привлекали к ответственности за участие в боевых действиях на стороне Украины, законодательная инициатива стремится устранить такой риск.
Авторы законопроекта хотят, чтобы амнистия распространялась на деяния, совершенные до 31 декабря 2026 года.
В оценке законопроекта, выполненной правительством Польши, среди прочего указано, что поляки, воюющие в Украине, способствуют польской внешней безопасности.
Неизвестно, сколько именно польских граждан вступили в ряды украинской армии после начала полномасштабной агрессии России, но, по оценкам, речь может идти о нескольких сотнях человек.
Как отмечает IAR, проект закона об амнистии был подготовлен еще при правлении "Права и справедливости", но тогдашняя спикер Сейма Эльжбета Витек даже не зарегистрировала его.
Ранее стало известно, что в аэропорту боснийской столицы Сараево задержали наемника Дарио Ристича, который воевал в Украине в составе российских оккупационных сил.
В апреле гражданина Латвии приговорили к лишению свободы за участие в боевых действиях в Украине на стороне российских войск.