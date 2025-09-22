В Боснії затримали найманця, який воював в армії РФ проти України

В аеропорту боснійської столиці Сараєво затримали найманця Даріо Рістіча, який воював в Україні у складі російських окупаційних сил.

Про це повідомляє Radiosarajevo.ba, пише "Європейська правда".

Рістіч був затриманий минулого тижня. Він прилетів до Сараєва рейсом із турецького Стамбула.

Суд Боснії і Герцеговини заявив, що 19 вересня було ухвалено рішення про задоволення клопотання прокуратури, і Рістічу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк до одного місяця, тобто до 18 жовтня 2025 року або до ухвалення іншого рішення суду.

Наразі він перебуває в державній в'язниці у Войковичах.

Адвокат Рістіча заявив, що його підопічний вирішив здатися судовим органам БіГ, дізнавшись про виданий Інтерполом міжнародний ордер на його арешт за участь в іноземних збройних формуваннях.

Рістіча розшукували за воєнні злочини, скоєні на полі бою в іншій державі.

Він воював в Україні у складі російського загону "Пермські ведмеді", до складу якого входять також добровольці із Сербії.

В ході боїв в Україні Рістіч отримав важке поранення, внаслідок якого йому ампутували ногу.

Нагадаємо, на початку вересня у Фінляндії розпочали перевірку щодо колишнього російського найманця групи Вагнера, якого затримали влітку 2025 року на території країни.

А у квітні громадянина Латвії засудили до позбавлення волі за участь у бойових діях в Україні на боці російських військ.