Премʼєр Румунії заперечив чутки про відставку

Румунський премʼєр-міністр Іліє Боложан у середу сказав, що наразі не планує складати повноваження попри складнощі з ухваленням економічних реформ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Digi24.

На пресконференції в Бухаресті в середу Боложан сказав, що щодо його можливої відставки "було багато дискусій", але "зараз я про це не думаю".

"Я думаю про заходи, які ми маємо вжити в найближчий період, і політична стабільність відіграє важливу роль. Я продовжую говорити, що залишаюся на посаді, доки вважаю, що можу зробити щось важливе", – сказав він.

Глава румунського уряду додав, що "якщо я колись вирішу піти у відставку, я сам про це повідомлю, не потрібно запитувати мене на кожній пресконференції або спекулювати".

У ЗМІ й раніше повідомляли, що Боложан нібито погрожував партнерам по коаліції піти у відставку на тлі труднощів з ухваленням непопулярних заходів бюджетної економії.

Остання хвиля таких чуток зʼявилась тоді, коли Конституційний суд Румунії відклав до 8 жовтня оцінку конституційності більшості заходів так званого другого законодавчого пакета, ініційованого урядом. Найбільший резонанс у ньому викликала пропозиція реформувати пенсійне забезпечення суддів.

Ініційовані урядом Боложана законодавчі пакети також спричинили кілька вотумів недовіри від крайньої правої опозиції, які, однак, досі не мали достатньої підтримки.