Премьер Румынии опроверг слухи об отставке

Румынский премьер-министр Илие Боложан в среду заявил, что пока не планирует складывать полномочия, несмотря на сложности с принятием экономических реформ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

На пресс-конференции в Бухаресте в среду Боложан сказал, что относительно его возможной отставки "было много дискуссий", но "сейчас я об этом не думаю".

"Я думаю о мерах, которые мы должны принять в ближайший период, и политическая стабильность играет важную роль. Я продолжаю говорить, что остаюсь на посту, пока считаю, что могу сделать что-то важное", – сказал он.

Глава румынского правительства добавил, что "если я когда-нибудь решу уйти в отставку, я сам об этом сообщу, не нужно спрашивать меня на каждой пресс-конференции или спекулировать".

В СМИ и ранее сообщали, что Боложан якобы угрожал партнерам по коалиции уйти в отставку на фоне трудностей с принятием непопулярных мер бюджетной экономии.

Последняя волна таких слухов появилась тогда, когда Конституционный суд Румынии отложил до 8 октября оценку конституционности большинства мер так называемого второго законодательного пакета, инициированного правительством. Наибольший резонанс в нем вызвало предложение реформировать пенсионное обеспечение судей.

Инициированные правительством Боложана законодательные пакеты также вызвали несколько вотумов недоверия от крайне правой оппозиции, которые, однако, до сих пор не имели достаточной поддержки.