Уряду Румунії через непопулярні реформи загрожують кілька вотумів недовіри

Румунська опозиція, як очікується, ініціює кілька вотумів недовіри уряду після схвалення в понеділок низки непопулярних реформ про скорочення держвитрат і підвищення податків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Румунський уряд наприкінці минулого тижня погодив п'ять законодавчих пакетів, які передбачають поступове підвищення пенсійного віку для суддів і прокурорів, скорочення робочих місць і обмеження винагороди для державних підприємств та регуляторів у сфері фінансів, телекомунікацій та енергетики, а також введення деяких податкових підвищень з 2026 року.

Ці заходи покликані зменшити дефіцит бюджету, який за підсумками 2024 року становив 9,3% ВВП – найбільше в Європейському Союзі.

Заходи вирішили розділити на п'ять пакетів, щоб уникнути їх одночасного скасування Конституційним судом Румунії.

Друга за величиною партія румунського парламенту – ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) – пообіцяла подати чотири пропозиції про вотум недовіри, назвавши дії уряду "законодавчим тероризмом".

Румунський уряд на чолі з Іліє Боложаном, найімовірніше, переживе всі голосування, оскільки на урядову коаліцію припадають дві третини місць у парламенті.

Але необхідність ухвалювати непопулярні заходи, страйки та критика вже похитнули румунську коаліцію. Дві її найбільші партії – Соціал-демократична та Національно-ліберальна – неодноразово заявляли, що майбутнє уряду є невизначеним.

Нагадаємо, наприкінці липня в Румунії сотні вчителів вийшли на протест в столиці Бухаресті, вимагаючи відставки міністра освіти Даніела Давіда. Вчителі висловлювали невдоволення намірами уряду скоротити їм надбавки і додати години викладання.

Крім того, прем'єр-міністр Румунії Іліє Боложан закликав обмежити закордонні поїздки членів уряду та інших посадовців з метою ефективного використання державних коштів.