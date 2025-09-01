ЗМІ: премʼєр Румунії погрожує відставкою через питання скорочень місцевих бюджетів

Румунський премʼєр-міністр Іліє Боложан неодноразово пригрозив відставкою через небажання партнерів по коаліції схвалювати скорочення працівників місцевого самоврядування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це дізнався телеканал Digi24.

За інформацією Digi24, на засіданні румунської коаліції в неділю Боложан заявив, що взяв на себе відповідальність за реформу державного управління, і якщо вона не буде реалізована, коаліція повинна шукати іншого прем'єра.

Ідеться про пропозицію глави уряду Румунії зменшити 45% посад в органах місцевого самоврядування, що призвело б до скорочення 70 тисяч посад і звільнення 17 тисяч людей.

Соціал-демократична партія, за даними джерел Digi24, виступила проти такого кроку, тому його так і не змогли погодити разом із іншими законодавчими пакетами для скорочення бюджетного дефіциту.

На тлі негараздів у коаліції президент Румунії Нікушор Дан призначив на вівторок зустріч із лідерами її партій, аби спробувати зменшити протиріччя, ідеться в матеріалі.

Румунська коаліція, попри комфортну більшість у парламенті, вже перебуває під тиском через необхідність ухвалення непопулярних кроків – скорочення державних витрат і підвищення податків.

Друга за величиною партія румунського парламенту – ультраправий Альянс за об'єднання румунів (AUR) – пообіцяла подати чотири пропозиції про вотум недовіри, назвавши дії уряду "законодавчим тероризмом".