Прем’єр Молдови: РФ витрачає сотні мільйонів євро, щоб захопити владу за підсумками виборів

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що Росія витрачає сотні мільйонів євро, щоб "захопити владу" за підсумками парламентських виборів, які можуть зірвати курс країни на зближення з ЄС.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Речан сказав після засідання уряду, його слова наводить AP.

Цей коментар пролунав за кілька днів до виборів, які відбудуться в неділю, коли жителі Молдови голосуватимуть за новий склад 101-місного парламенту.

"Республіка Молдова перебуває в передвиборчій кампанії. Російська Федерація також перебуває в передвиборчій кампанії. Просто ми проводимо кампанію в нашій країні, а Російська Федерація хоче проводити кампанію не у своїй країні, а в нашій", – підкреслив Речан.

Він звинуватив Кремль у спробі "захопити владу в Кишиневі, нехтуючи суверенною волею" молдован.

"Це не звичайна передвиборча боротьба. Це облога нашої країни", – додав прем’єр Молдови.

Речан окреслив кілька способів, за допомогою яких Росія намагається повпливати на вибори.

Серед них – організація масштабної схеми підкупу виборців, проведення понад 1000 кібератак на критично важливу державну інфраструктуру цього року, план підбурювання до заворушень під час виборів і масштабна дезінформаційна кампанія в інтернеті.

"Дедалі більше доказів підривної діяльності Росії викликає все більше занепокоєння в суспільстві. Я запевняю вас в одному: держава Республіка Молдова чинить опір. Ми не просто чинимо опір, ми даємо рішучу відсіч і ми зірвемо російський окупаційний план", – запевнив прем’єр.

Він закликав громадян взяти участь в "останній битві за майбутнє нашої країни" шляхом "чесного голосування".

Парламентські вибори в Молдові відбудуться 28 вересня. У Кишиневі очікують безпрецедентного втручання у вибори у спробі привести до влади проросійські сили.

Про загрози, які несуть Україні результати парламентських виборів у Молдові, і про ймовірні сценарії, читайте в аналітиці редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка – Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.