Премьер Молдовы: РФ тратит сотни миллионов евро, чтобы захватить власть по итогам выборов

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия тратит сотни миллионов евро, чтобы "захватить власть" по итогам парламентских выборов, которые могут сорвать курс страны на сближение с ЕС.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Речан сказал после заседания правительства, его слова приводит AP.

Этот комментарий прозвучал за несколько дней до выборов, которые состоятся в воскресенье, когда жители Молдовы будут голосовать за новый состав 101-местного парламента.

"Республика Молдова находится в предвыборной кампании. Российская Федерация также находится в предвыборной кампании. Просто мы проводим кампанию в нашей стране, а Российская Федерация хочет проводить кампанию не в своей стране, а в нашей", – подчеркнул Речан.

Он обвинил Кремль в попытке "захватить власть в Кишиневе, пренебрегая суверенной волей" молдаван.

"Это не обычная предвыборная борьба. Это осада нашей страны", – добавил премьер Молдовы.

Речан очертил несколько способов, с помощью которых Россия пытается повлиять на выборы.

Среди них – организация масштабной схемы подкупа избирателей, проведение более 1000 кибератак на критически важную государственную инфраструктуру в этом году, план подстрекательства к беспорядкам во время выборов и масштабная дезинформационная кампания в интернете.

"Все больше доказательств подрывной деятельности России вызывает все большее беспокойство в обществе. Я уверяю вас в одном: государство Республика Молдова сопротивляется. Мы не просто сопротивляемся, мы даем решительный отпор и мы сорвем российский оккупационный план", – заверил премьер.

Он призвал граждан принять участие в "последней битве за будущее нашей страны" путем "честного голосования".

Парламентские выборы в Молдове состоятся 28 сентября. В Кишиневе ожидают беспрецедентного вмешательства в выборы в попытке привести к власти пророссийские силы.

