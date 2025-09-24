В Бундестаге впервые в истории депутат выступала с младенцем

Немецкий депутат от Партии зеленых Анна Штайнмюллер стала первой в истории, кто выступил с трибуны Бундестага с младенцем на руках.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Zeit.

Политик несла своего нескольких месяцев ребенка в сумке-слинге во время выступления по бюджету Министерства строительства Германии. По данным Бундестага, это первый такой случай в его истории.

В своей речи Штайнмюллер выступала, среди прочего, за доступность и доступное жилье. Во время выступления нескольких месяцев ребенок все время спал.

Lawmaker Hanna Steinmüller has made history by giving a speech with her baby at the lectern in the German Bundestag. The Green politician has previously brought her baby to work, sparking both praise and criticism. pic.twitter.com/IzQiHJ83zO – DW Politics (@dw_politics) September 24, 2025

32-летняя мать и представительница избирательного округа Берлин-Митте в Бундестаге сказала, что вскоре поделится "еще несколькими мыслями о совместимости" политики и семьи.

Действия депутата поддержала спикер Бундестага Юлия Клекнер от Христианско-демократического союза.

"Мама с ребенком и проблемы с уходом за ребенком? Анна Штайнмюллер блестяще справилась с этим вместе со своим ребенком", – сказала она.

В прошлом младенцы могли присутствовать в зале заседаний Бундестага только по специальному разрешению, но несколько недель назад Клокнер объявила о смягчении правил.

Ранее стало известно, что министр строительства Германии Верена Губерц уйдет в декретный отпуск – такое случалось только дважды в истории страны.

В начале года немецкий Бундестаг принял закон, который распространяет действие декретного отпуска на женщин, у которых произошел выкидыш после 13 недель беременности.