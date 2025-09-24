В Германии разгорелся конфликт между ультраправой "АдГ" и католической церковью

Между ультраправой партией "Альтернатива для Германии" (АдГ) и католическим руководством страны разгорелся спор, в котором обе стороны обмениваются репликами, вдохновленными библейскими цитатами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на dpa.

Депутат от ультраправых в восточной земле Саксония-Анхальт Ганс-Томас Тильшнайдер в среду резко раскритиковал комментарии епископа Георга Бетцинга, который советовал немецким избирателям держаться подальше от этой партии.

"Тот, кто критикует четкое разделение между истиной и заблуждением, светом и тьмой, путеводителем и искушением как раскол, не является апостолом Иисуса Христа, а посланником дьявола", – сказал Тильшнайдер.

Политик сравнил заявление Бетцинга с отрывком из 2-го послания к Коринфянам, который предупреждает, что "сам сатана маскируется под ангела света".

Бетцинг, председатель Немецкой епископской конференции, предупредил в понедельник накануне ежегодной ассамблеи конференции в центральном городе Фульда, что "нельзя позволить раскольникам, в первую очередь „АдН", определять наше будущее и наш социальный климат".

"Это заявление еще раз показывает, что не только протестантская церковь, но и католическая церковь не могут возродить веру в Бога, без которой никакое национальное возрождение не может быть успешным", – добавил Тильшнайдер.

В ответ на эти замечания представитель Конференции епископов сказал, что он задается вопросом, не "проснулся ли Тильшнайдер сегодня утром не с той ноги".

"В любом случае, я категорически отвергаю это и просто рекомендую ему прочитать Евангелие от Иоанна 8:7", – добавил он.

В этом отрывке Иисус обращается к группе людей, которые просят его дать совет в деле о прелюбодеянии, и говорит: "Кто из вас без греха, пусть первый бросит в меня камень".

Сообщалось, что по результатам одного из опросов "Альтернатива для Германии" имеет поддержку на том же уровне, как правящая ХДС/ХСС – 26%.

Как известно, Федеральное ведомство по защите конституции классифицировало всю "Альтернативу для Германии" как подтвержденную праворадикальную организацию. Партия оспаривает это в Административном суде Кельна, и до завершения рассмотрения эта классификация временно приостановлена.

Читайте также статью: Запрет "Альтернативы": решится ли Германия наказать главную пророссийскую партию.