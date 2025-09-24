Словацкая министр попала в скандал из-за люксовых билетов на самолет в Нью-Йорк

Правительству Словакии пришлось оправдываться после того, как министр культуры Мартина Шимковичова и ее пресс-секретарь заплатили 16 тысяч евро за билеты в Нью-Йорк.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

На прошлой неделе словацкая инициатива Zastavme korupciu ("Стоп коррупции") сообщила, что Шимковичовой и ее пресс-секретарю Петре Демковой приобрели билеты на самолет в Нью-Йорк за 16 тысяч евро.

Это произошло в тот же день, когда правительство Словакии заказало два билета на самолет в Нью-Йорк для еще двух чиновников, и те обошлись в 4330 евро – то есть в четыре раза дешевле.

Когда Zastavme korupciu обратились к Демковой за комментарием, она сказала, что не будет "общаться ни с кем, кому платит иностранное государство".

Позже пресс-секретарь словацкого Минкульта сказала государственному информагентству TASR, что Шимковичова хотела полететь в Нью-Йорк на правительственном самолете вместе с президентом Петером Пеллегрини, но там не хватило мест.

А стоимость билетов Демкова объяснила высоким спросом на билеты в Нью-Йорк, добавив, что 16 тысяч евро – это стоимость билетов с доплатой за возможное аннулирование, и фактическая их цена составляла менее 13 тысяч евро.

Пеллегрини, в свою очередь, сказал, что его самолет предназначался только для членов президентской делегации и министра иностранных дел, участвующих в сессии Генеральной ассамблеи ООН, и мест для любого другого министра там не предусматривалось.

Как известно, министр культуры Словакии в США участвовала только в открытии фестиваля Slovak Heritage, а не в мероприятиях Генассамблеи ООН, и встретилась со словацкой общиной.

Ранее Мартина Шимковичова делилась радостью от встречи с пропутинской оперной певицей Анной Нетребко, которая выступала в Братиславе.

В прошлом году она разрешила ранее запрещенное сотрудничество с РФ и Беларусью в сфере культуры.