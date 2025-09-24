Укр Рус Eng

Рубіо і Лавров зустрілись на полях Генасамблеї ООН

Новини — Середа, 24 вересня 2025, 19:57 — Олег Павлюк

Державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров розпочали зустріч у середу на полях 80-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Як повідомляє "Європейська правда", фотографії зустрічі опублікувала речниця російського МЗС Марія Захарова.

У своєму Telegram-каналі Захарова виклала два фото "зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств Росії та США" без додаткових коментарів.

 

За словами російських пропагандистів ТАСС, зустріч розпочалась без вступного слова делегацій і триває в закритому форматі.

Після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа її держсекретар Марко Рубіо кілька разів говорив з Лавровим телефоном.

Він також перетнувся в кулуарах саміту АСЕАН у Малайзії в липні 2025-го, зустріч у двосторонньому форматі тривала близько години.

