Рубіо та Лавров обговорили майбутній саміт Трампа і Путіна

Держсекретар США Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим, у якій вони обговорили підготовку до майбутнього саміту лідерів двох держав на Алясці.

Про розмову повідомила речниця Держдепу США Теммі Брюс, пише "Європейська правда".

Представниця відомства наголосила, що у розмові обидві сторони підтвердили свою "прихильність до успішного проведення заходу".

"Держсекретар Марко Рубіо провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим щодо підготовки до майбутнього саміту між президентом Дональдом Трампом і президентом Росії Владіміром Путіним", – повідомила Брюс.

Американський президент Дональд Трамп та очільник Кремля Владімір Путін зустрінуться в місті Анкоридж на Алясці 15 серпня.

Напередодні саміту лідерів США та Росії президент Дональд Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс візьмуть участь у віртуальній зустрічі в середу з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими союзниками.

