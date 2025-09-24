Метсола прогнозує, що Європарламент схвалить торгову угоду ЄС і США

Президентка Європейського парламенту Роберта Метсола вважає, що євродепутати дадуть своє схвалення політичній угоді, укладеній з Вашингтоном, яка встановлює 15% тариф на майже весь експорт ЄС до США.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала на заході агентства Bloomberg.

Метсола сказала, що голосування за торгову угоду між США та ЄС відбудеться в Європейському парламенті до кінця року.

"Я досить оптимістична щодо того, що ми досягнемо угоди, не передбачаючи, яким буде результат. І, звичайно, вона буде ретельно розглянута в парламенті", – сказала вона.

За словами глави Європарламенту, "підприємства, інвестори, компанії по обидва боки Атлантики потребують передбачуваності".

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Одне з опитувань показало, що незначна більшість громадян низки країн ЄС хотіло б відставки президентки Єврокомісії після укладення угоди зі США.

