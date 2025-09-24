Метсола прогнозирует, что Европарламент одобрит торговое соглашение ЕС и США

Президент Европейского парламента Роберта Метсола считает, что евродепутаты одобрят политическое соглашение, заключенное с Вашингтоном, которое устанавливает 15% тариф на почти весь экспорт ЕС в США.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала на мероприятии агентства Bloomberg.

Метсола сказала, что голосование по торговому соглашению между США и ЕС состоится в Европейском парламенте до конца года.

"Я достаточно оптимистична в том, что мы достигнем соглашения, не предвидя, каким будет результат. И, конечно, оно будет тщательно рассмотрено в парламенте", – сказала она.

По словам главы Европарламента, "предприятия, инвесторы, компании по обе стороны Атлантики нуждаются в предсказуемости".

Напомним, 28 июля было заключено рамочное торговое соглашение между президентом США Дональдом Трампом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Соглашение вводит болезненные 15% пошлины на все товары из ЕС в США – от автомобилей до вин. Трамп похвалил договоренность как "крупнейшее соглашение, которое когда-либо заключалось".

Один из опросов показал, что незначительное большинство граждан ряда стран ЕС хотело бы отставки президента Еврокомиссии после заключения соглашения с США.

Читайте также: Уступки ЕС в пользу Украины: какие последствия будет иметь торговое соглашение Евросоюза и США.