У ЄС невелика більшість європейців хоче відставки Урсули фон дер Ляєн через угоду з США

Незначна більшість громадян Європейського Союзу вважає, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повинна піти у відставку після укладення торговельної угоди із США.

Про це пише Politico із посиланням на опитування Eurobazooka, передає "Європейська правда".

На запитання про майбутнє фон дер Ляєн, 39% респондентів відповіли, що "дуже схвалюють" її відставку, 21% – "дещо схвалюють", і лише 8% – "дуже проти".

Більшість критики пов’язана з торговельною угодою між ЄС і США, укладеною цього літа після того, як президент США Дональд Трамп погрожував ввести 30-відсоткові мита на європейський експорт у разі відсутності домовленості.

Згідно з опитуванням, 52% респондентів заявили, що відчувають себе "приниженими" цією угодою, особливо у Франції (65%) та Іспанії (56%).

Три чверті опитаних вважають, що фон дер Ляєн не змогла захистити європейські інтереси, а лише 19% оцінили її діяльність позитивно. 77% респондентів вважають, що угода переважно вигідна економіці США, а 42% прогнозують, що найбільше постраждають європейські компанії.

Опитування Eurobazooka було проведено компанією Cluster17 наприкінці серпня – на початку вересня у Франції, Іспанії, Італії, Німеччині та Польщі. У кожній країні участь у дослідженні взяли близько 1000 осіб.

Нагадаємо, 28 липня була укладена рамкова торговельна угода між президентом США Дональдом Трампом та головою Єврокомісії.

Угода запроваджує болючі 15% мита на всі товари з ЄС до США – від автомобілів до вин. Трамп похвалив домовленість як "найбільшу угоду, яка будь-коли укладалася".

Водночас німецька економіка скоротилася на 0,3% на тлі сповільнення експорту через тарифи США.

21 серпня стало відомо, що Європейському Союзу вдалося зафіксувати нульові тарифи з боку Сполучених Штатів на ряд товарів, таких як літаки та їхні частини й фармацевтичні генерики.