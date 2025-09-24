У Польщі створюють центр впровадження українського бойового досвіду

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час конференції в середу сказав про створення центру з "впровадження українського досвіду" ведення бойових дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РАР.

Під час виступу в середу Косіняк-Камиш говорив про заходи уряду Польщі, спрямовані на розширення оборонних можливостей.

Серед них він згадав придбання надводних і підводних дронних систем, про які говорив минулого тижня з українським колегою Денисом Шмигалем під час візиту до Києва.

"Розвиток дронної промисловості в Україні вражає, і впровадження її в армії заслуговує на нашу повагу і використання. Тому ми створили в структурах НАТО підрозділ Центру аналізу, навчання та освіти НАТО – Україна, щоб впровадити цей досвід на рівні Альянсу", – сказав міністр.

Він додав, що також створюється національний центр з "впровадження українського досвіду", але не уточнив інших подробиць.

Як повідомлялось, Україна і Польща домовилися про створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої увійдуть представники українських та польських збройних сил.

Днями прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав Україну світовим лідером з виробництва дронів, тому Варшава очікує на тісну співпрацю як у сфері їх виробництва, так і протидії БпЛА.