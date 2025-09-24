В Польше создают центр внедрения украинского боевого опыта

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во время конференции в среду сказал о создании центра по "внедрению украинского опыта" ведения боевых действий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РАР.

Во время выступления в среду Косиняк-Камыш говорил о мерах правительства Польши, направленных на расширение оборонных возможностей.

Среди них он упомянул приобретение надводных и подводных дронных систем, о которых говорил на прошлой неделе с украинским коллегой Денисом Шмыгалем во время визита в Киев.

"Развитие дронной промышленности в Украине впечатляет, и внедрение ее в армии заслуживает нашего уважения и использования. Поэтому мы создали в структурах НАТО подразделение Центра анализа, обучения и образования НАТО – Украина, чтобы внедрить этот опыт на уровне Альянса", – сказал министр.

Он добавил, что также создается национальный центр по "внедрению украинского опыта", но не уточнил других подробностей.

Как сообщалось, Украина и Польша договорились о создании совместной оперативной группы по беспилотным авиационным системам, в состав которой войдут представители украинских и польских вооруженных сил.

На днях премьер-министр Польши Дональд Туск назвал Украину мировым лидером по производству дронов, поэтому Варшава ожидает тесного сотрудничества как в сфере их производства, так и противодействия БПЛА.