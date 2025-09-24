У Дубаї затримали румунського найманця, який планував переворот на батьківщині

У Дубаї в середу правоохоронці затримали колишнього румунського військового та власника приватної військової кампанії Гораціо Потру, якого на батьківщині підозрюють у спробі перевороту.

Як пише "Європейська правда", цю інформацію влада Румунії підтвердила Politico.

Разом із Потру в Дубаї затримали його сина Доріана, який фігурує у справі про спробу організації державного перевороту в Румунії наприкінці 2024 року.

Під час поліцейської операції в грудні 2024 року румунські правоохоронці затримали 21 людину, деякі з яких були озброєні ножами та пістолетами, на шляху до Бухареста.

За версією прокуратури, озброєна група намагалася спровокувати зіткнення і здійснити "насильницькі дії підривного характеру", загрожуючи національній безпеці та "конституційному порядку" Румунії.

У справі фігурує колишній кандидат у президенти Румунії, антизахідний політик Келін Джорджеску, якого пізніше зняли з виборів на тлі підозр про втручання з боку Росії.

16 вересня румунські прокурори висунули офіційні звинувачення Джорджеску, Потрі, його синові та іншим найманцям в організації насильницького державного перевороту.