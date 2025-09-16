У Румунії оголосили звинувачення антизахідному екскандидату в президенти Джорджеску
Прокуратура Румунії у вівторок висунула звинувачення проти колишнього антизахідного кандидата в президенти Келіна Джорджеску у справі про спробу повалення державного ладу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.
Джорджеску інкримінують шість пунктів звинувачень, зокрема співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації.
Генеральний прокурор Румунії Алекс Флорента сказав, що Джорджеску також був "бенефіціаром гібридних військових дій Росії", як-то кібератак на ключові інституції, дезінформаційних кампаній та пропаганди в соціальних мережах.
У цій же справі звинувачення було висунуто ще 21 людині, серед яких – близький соратник Джорджеску Гораціу Потра, колишній військовий і власник приватної військової компанії.
За даними прокуратури, Потра планував спровокувати заворушення та повалити уряд після скасування президентських виборів у Румунії 2024 року, для чого організував підвезення зброї до Бухареста.
Потра втік із Румунії і залишається на волі.
Відомий антизахідними поглядами Келін Джорджеску виграв перший тур президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року, але його скасував Конституційний суд через підозри іноземного втручання.
Після цього Джорджеску заборонили брати участь у повторних президентських виборах у травні.