У Румунії оголосили звинувачення антизахідному екскандидату в президенти Джорджеску

Прокуратура Румунії у вівторок висунула звинувачення проти колишнього антизахідного кандидата в президенти Келіна Джорджеску у справі про спробу повалення державного ладу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BIRN.

Джорджеску інкримінують шість пунктів звинувачень, зокрема співучасть у підриві конституційного ладу, поширення неправдивої інформації та заснування антисемітської організації.

Генеральний прокурор Румунії Алекс Флорента сказав, що Джорджеску також був "бенефіціаром гібридних військових дій Росії", як-то кібератак на ключові інституції, дезінформаційних кампаній та пропаганди в соціальних мережах.

У цій же справі звинувачення було висунуто ще 21 людині, серед яких – близький соратник Джорджеску Гораціу Потра, колишній військовий і власник приватної військової компанії.

За даними прокуратури, Потра планував спровокувати заворушення та повалити уряд після скасування президентських виборів у Румунії 2024 року, для чого організував підвезення зброї до Бухареста.

Потра втік із Румунії і залишається на волі.

Відомий антизахідними поглядами Келін Джорджеску виграв перший тур президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року, але його скасував Конституційний суд через підозри іноземного втручання.

Після цього Джорджеску заборонили брати участь у повторних президентських виборах у травні.