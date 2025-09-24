В Дубае задержали румынского наемника, который планировал переворот на родине

В Дубае в среду правоохранители задержали бывшего румынского военного и владельца частной военной компании Горацио Потру, которого на родине подозревают в попытке переворота.

Как пишет "Европейская правда", эту информацию власти Румынии подтвердили Politico.

Вместе с Потру в Дубае задержали его сына Дориана, который фигурирует в деле о попытке организации государственного переворота в Румынии в конце 2024 года.

Во время полицейской операции в декабре 2024 года румынские правоохранители задержали 21 человека, некоторые из которых были вооружены ножами и пистолетами, на пути в Бухарест.

По версии прокуратуры, вооруженная группа пыталась спровоцировать столкновения и осуществить "насильственные действия подрывного характера", угрожая национальной безопасности и "конституционному порядку" Румынии.

В деле фигурирует бывший кандидат в президенты Румынии, антизападный политик Келин Джорджеску, которого позже сняли с выборов на фоне подозрений о вмешательстве со стороны России.

16 сентября румынские прокуроры выдвинули официальные обвинения Джорджеску, Потри, его сыну и другим наемникам в организации насильственного государственного переворота.