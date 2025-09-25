Президент Еврокомиссии: самолеты РФ могут сбивать за вторжение в небо стран НАТО

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не исключает сбивания российских самолетов, которые безответственно залетают в воздушное пространство государств НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью CNN.

Фон дер Ляйен спросили о ее мнении после заявления президента США Дональда Трампа, который высказался, что, по его мнению, НАТО должно сбивать российские самолеты, которые нарушают их воздушное пространство.

Причиной вопроса к Трампу, как известно, стал инцидент в прошлую пятницу, когда российские МиГи 12 минут летали в воздушном пространстве Эстонии над Финским заливом.

Президент Еврокомиссии отметила, что она как должностное лицо не представляет НАТО, но, конечно, имеет позицию по этому вопросу.

"Мое мнение – что мы должны защищать каждый квадратный сантиметр нашей территории. И это означает, что если есть вторжение в наше воздушное пространство, то – конечно же, после очень понятного предупреждения – вариант со сбиванием такого истребителя – "на столе", – отметила президент Еврокомиссии.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Альянс собирается принимать решения о применении силы против самолетов или дронов, которые нарушают его воздушное пространство, основываясь на разведывательной информации об уровне угрозы, которую они могут представлять.