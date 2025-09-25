Укр Рус Eng

У британському місті стався масштабний вибух на складі: триває евакуація

Фото, відео
Новини — Четвер, 25 вересня 2025, 09:29 — Уляна Кричковська

У промисловому районі британського міста Свіндон стався масштабний вибух на складі, після чого спалахнула велика пожежа. 

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Правоохоронці зазначили, що триває евакуація найближчої території, однак іншим мешканцям поблизу евакуюватися не потрібно. 

Водночас поліція закликала жителів залишатися у приміщеннях, закрити всі вікна та уникати району події.

За даними пожежно-рятувальної служби Дорсета і Вілтшира, до гасіння залучені щонайменше 10 пожежних машин та спеціалізовані транспортні засоби, включаючи пожежну драбину й цистерни з водою.

Фото: Х
Фото: Х

Очевидці розповіли, що чули потужний гуркіт і бачили вогняну кулю. 

"Будинок буквально затремтів", – розповіла місцева мешканка.

Наразі інформації про постраждалих немає. Рятувальники намагаються взяти пожежу під контроль.

24 вересня у столиці Норвегії після вибуху гранати в центральній частині міста затримали трьох неповнолітніх, одному з них 13 років. Слідство схиляється до версії, що йдеться про з’ясування стосунків між бандитськими групами, які залучили для цього неповнолітніх. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія інциденти
Реклама: