У британському місті стався масштабний вибух на складі: триває евакуація

У промисловому районі британського міста Свіндон стався масштабний вибух на складі, після чого спалахнула велика пожежа.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Правоохоронці зазначили, що триває евакуація найближчої території, однак іншим мешканцям поблизу евакуюватися не потрібно.

Водночас поліція закликала жителів залишатися у приміщеннях, закрити всі вікна та уникати району події.

🚨BREAKING: Emergency services attend to a major explosion and huge fire at an industrial park in Swindon, UK, leading to evacuations of nearby residences. pic.twitter.com/KoClKcT8PD – World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 24, 2025

За даними пожежно-рятувальної служби Дорсета і Вілтшира, до гасіння залучені щонайменше 10 пожежних машин та спеціалізовані транспортні засоби, включаючи пожежну драбину й цистерни з водою.

Фото: Х

Очевидці розповіли, що чули потужний гуркіт і бачили вогняну кулю.

"Будинок буквально затремтів", – розповіла місцева мешканка.

Наразі інформації про постраждалих немає. Рятувальники намагаються взяти пожежу під контроль.

Huge explosion in Swindon. Shock the house. pic.twitter.com/gbJK6vicou – Rob🇺🇦 (@hirobmay) September 24, 2025

