У поліції Осло повідомили нові деталі розслідування про гранати у центрі міста

Слідство щодо гранат у центрі столиці Норвегії вже більш переконане у версії, що йдеться про з’ясування стосунків між бандитськими групами, які залучили для цього неповнолітніх.

Як повідомляє NRK, пише "Європейська правда", про це оголосили на пресконференції поліції 24 вересня.

Версія про те, що за інцидентом стоїть конфлікт злочинних угруповань, посилилася. Під підозрою залишили двох із трьох затриманих підлітків, обоє – 13-річні хлопці зі східної частини Норвегії. Припускають, що ціллю вибуху мала стати будівля поруч з місцем події.

"Коли порушники такі юні, логічно, що слідство з’ясовує, чи діяли вони за вказівками інших, і як відбулось це замовлення", – зазначила інспекторка поліції Грете Ліен Метлід.

Затримані хлопці перебувають під наглядом ювенальних служб. Через їхній вік до них не застосовуються стандартні процедури для підозрюваних.

Як повідомляли, вибух стався близько 9 години вечора біля стадіону Біслетт, фактично у центрі Осло. З’ясувалось, що вибухнула ручна граната. Ще одну, що залишилась нерозірваною на проїзній частині, контрольовано підірвала поліція. Вибухом пошкодило вікна й двері найближчої будівлі, постраждалих немає.

Нагадаємо, також широко говорять про проблему вербування шведських підлітків кримінальними угрупованнями для різних "завдань" на території Данії.

У зв'язку з цією тенденцією у Швеції заговорили про пониження віку кримінальної відповідальності, який зараз становить 15 років.





