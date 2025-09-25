В британском городе произошел масштабный взрыв на складе: идет эвакуация

В промышленном районе британского города Суиндон произошел масштабный взрыв на складе, после чего вспыхнул крупный пожар.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Правоохранители отметили, что продолжается эвакуация ближайшей территории, однако другим жителям поблизости эвакуироваться не нужно.

🚨BREAKING: Emergency services attend to a major explosion and huge fire at an industrial park in Swindon, UK, leading to evacuations of nearby residences. pic.twitter.com/KoClKcT8PD – World Source News 24/7 (@Worldsource24) September 24, 2025

В то же время полиция призвала жителей оставаться в помещениях, закрыть все окна и избегать района происшествия.

По данным пожарно-спасательной службы Дорсета и Уилтшира, к тушению привлечены не менее 10 пожарных машин и специализированные транспортные средства, включая пожарную лестницу и цистерны с водой.

Фото: Х

Очевидцы рассказали, что слышали мощный грохот и видели огненный шар.

"Дом буквально задрожал", – рассказала местная жительница.

На данный момент информации о пострадавших нет. Спасатели пытаются взять пожар под контроль.

Huge explosion in Swindon. Shock the house. pic.twitter.com/gbJK6vicou – Rob🇺🇦 (@hirobmay) September 24, 2025

