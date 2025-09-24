В Осло після вибуху гранати затримали трьох неповнолітніх

У столиці Норвегії після вибуху гранати в центральній частині міста затримали трьох неповнолітніх, одному з них 13 років.

Про це повідомляє NRK, пише "Європейська правда".

Вибух пролунав у вівторок близько 21 години за місцевим часом в районі стадіону Біслет, фактично у центрі Осло. Невдовзі після того чули ще один вибух.

Згодом у поліції пояснили, що вибух спричинила граната. Ще одну ручну гранату, покинуту на місці подій, контрольовано підірвали правоохоронці. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Мешканців району попросили триматися подалі від вікон і не йти до місця подій. Слідчі цілу ніч працювали в районі вибуху, над центром Осло літав гелікоптер.

Попередньо вважають, що за вибухом стоять з’ясування стосунків між кримінальними угрупованнями.

На ранок стало відомо, що у зв’язку з подіями затримали трьох неповнолітніх, наймолодшому – лише 13 років.

Нагадаємо, також широко говорять про проблему вербування шведських підлітків кримінальними угрупованнями для різних "завдань" на території Данії.

У зв'язку з цією тенденцією у Швеції заговорили про пониження віку кримінальної відповідальності, який зараз становить 15 років.