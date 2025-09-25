Швеція та Польща відпрацьовують оборону Готланда

Шведські та польські військові цього тижня проводять масштабні навчання на острові Готланд, який вони називають ключовим елементом безпеки Балтійського регіону.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Метою операції "Gotland Sentry" є перевірка готовності НАТО швидко розгорнути сухопутні, морські та повітряні сили для оборони острова у випадку загрози з боку Росії.

"Це, по суті, як величезний авіаносець посеред Балтійського моря", – заявив офіцер шведського флоту Оскар Ганнус, стоячи біля ракетної системи RBS-15, призначеної для захисту від морських загроз.

До навчань залучені підрозділи шведських та польських десантників і берегові ракетні війська.

За словами військових, Готланд має критичне значення для контролю над морськими шляхами, що забезпечують підкріплення союзників у Литві, Латвії та Естонії, а також для гарантування безпеки цивільного судноплавства в регіоні.

"З острова можна використовувати системи ракет дальньої дії для захисту союзників і стримування Росії", – наголосила начальниця об’єднаних операцій шведського флоту Ева Скоог Хаслум.

Готланд розташований лише за 300 км від Калінінграда, де базується російський Балтійський флот.

Швеція, яка у 2018 році відновила армійський полк на острові й посилила там військову інфраструктуру, після вступу до НАТО в березні 2024 року.

"Розмістивши ракетні системи на Готланді, можна контролювати майже весь Балтійський регіон", – підкреслив віцеадмірал ВМС Польщі Кшиштоф Яворський.

Нагадаємо, у лютому в Швеції почали розслідування через чергове пошкодження кабелю зв’язку у Балтійському морі в районі стратегічного острова Готланд.

А на початку березня повідомляли про спробу диверсії на Готланді.

Читайте також: Скандинавія під загрозою: як Росія може атакувати країни Північної Європи.