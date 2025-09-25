Швеция и Польша отрабатывают оборону Готланда

Шведские и польские военные на этой неделе проводят масштабные учения на острове Готланд, который они называют ключевым элементом безопасности Балтийского региона.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Целью операции "Gotland Sentry" является проверка готовности НАТО быстро развернуть сухопутные, морские и воздушные силы для обороны острова в случае угрозы со стороны России.

"Это, по сути, как огромный авианосец посреди Балтийского моря", – заявил офицер шведского флота Оскар Ганнус, стоя у ракетной системы RBS-15, предназначенной для защиты от морских угроз.

К учениям привлечены подразделения шведских и польских десантников и береговые ракетные войска.

По словам военных, Готланд имеет критическое значение для контроля над морскими путями, обеспечивающими подкрепление союзников в Литве, Латвии и Эстонии, а также для обеспечения безопасности гражданского судоходства в регионе.

"С острова можно использовать системы ракет дальнего действия для защиты союзников и сдерживания России", – подчеркнула начальница объединенных операций шведского флота Эва Скоог Хаслум.

Готланд расположен всего в 300 км от Калининграда, где базируется российский Балтийский флот.

Швеция, которая в 2018 году восстановила армейский полк на острове и усилила там военную инфраструктуру, после вступления в НАТО в марте 2024 года.

"Разместив ракетные системы на Готланде, можно контролировать почти весь Балтийский регион", – подчеркнул вице-адмирал ВМС Польши Кшиштоф Яворский.

Напомним, в феврале в Швеции начали расследование из-за очередного повреждения кабеля связи в Балтийском море в районе стратегического острова Готланд.

А в начале марта сообщали о попытке диверсии на Готланде.

