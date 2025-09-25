У Молдові третина виборців не визначились або не кажуть, за кого голосуватимуть цієї неділі

У Молдові близько третини виборців або не визначилися, або не хочуть казати, яку партію підтримають на парламентських виборах 28 вересня.

Як повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда", такими виявились результати опитування від компанії CBS-Research на замовлення Інституту публічних політик.

Респондентів у період з 12 по 22 вересня запитували, за яку партію вони б проголосували, якби вибори відбулися найближчої неділі.

28,6% відповіли, що підтримали би керівну партію "Дія і солідарність", пов'язану з президенткою Маєю Санду.

На другому місці – проросійський політичний блок, сформований довкола експрезидента Ігоря Додона, з 13,9%.

"Наша партія" Ренато Усатого отримала би 5,1%, а новостворений блок "Альтернатива" не здолав би прохідний бар’єр.

Ключовий підсумок опитування – велика частка респондентів, які не визначилися з голосом або не хочуть казати про свій вибір.

27,8% заявили, що не знають, за кого голосувати, і 9,1% відмовилися відповідати. Разом це приблизно 38% виборців. Ще 5,4% сказали, що не підуть на вибори.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан днями заявив, що Росія витрачає сотні мільйонів євро, щоб "захопити владу" за підсумками парламентських виборів, які можуть зірвати євроінтеграційний курс країни.

Детальні прогнози щодо виборів читайте у статті: Додон та ультраправі на службі Кремля: хто може виграти у Молдові та чим це загрожує Україні.