В Молдове треть избирателей не определились или не говорят, за кого будут голосовать в это воскресенье

В Молдове около трети избирателей либо не определились, либо не хотят говорить, какую партию поддержат на парламентских выборах 28 сентября.

Как сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда", таковыми оказались результаты опроса от компании CBS-Research по заказу Института публичных политик.

Респондентов в период с 12 по 22 сентября спрашивали, за какую партию они бы проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

28,6% ответили, что поддержали бы руководящую партию "Действие и солидарность", связанную с президентом Майей Санду.

На втором месте – пророссийский политический блок, сформированный вокруг экс-президента Игоря Додона, с 13,9%.

"Наша партия" Ренато Усатого получила бы 5,1%, а новосозданный блок "Альтернатива" не преодолел бы проходной барьер.

Ключевой итог опроса – очень большая доля респондентов, которые не определились с голосом или не хотят говорить о своем выборе.

27,8% заявили, что не знают, за кого голосовать, и 9,1% отказались отвечать. Вместе это примерно 38% избирателей. Еще 5,4% сказали, что не пойдут на выборы.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан на днях заявил, что Россия тратит сотни миллионов евро, чтобы "захватить власть" по итогам парламентских выборов, которые могут сорвать евроинтеграционный курс страны.

Подробные прогнозы по выборам читайте в статье: Додон и ультраправые на службе Кремля: кто может выиграть в Молдове и чем это грозит Украине.