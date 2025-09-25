Сейм Литви затвердив програму нового уряду

У четвер, 25 вересня, литовський Сейм затвердив програму уряду, представлену 10 вересня призначеною прем'єр-міністеркою Інгою Ругінене.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Уряд отримає повноваження діяти лише після того, як Сейм затвердить програму, а прем'єр-міністр і міністри складуть присягу, поклавши руку на конституцію.

Відтак 25 вересня 80 членів Сейму затвердили програму нового уряду, ще 40 парламентаріїв проголосували проти, а двоє представників утрималися.

Зазначимо, на початку вересня президент Литви Гітанас Науседа підписав указ про затвердження складу уряду Ругінене, але тоді залишив вакантними посади міністра охорони навколишнього середовища та міністра енергетики.

Після цього він відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене. Першого номінували на міністра енергетики, другого – на міністра з питань довкілля.

Тоді лідер партії "Зорі Німану" Ремігіюс Жемайтайтіс заявив про фактичний розпад коаліції. Ругінене прокоментувала, що не бачить підстав для таких заяв Жемайтайтіса, та закликала його запропонувати інших кандидатів.

А після цього в лавах соціал-демократів допустили провал формування уряду та дострокові парламентські вибори.

