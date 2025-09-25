Сейм Литвы утвердил программу нового правительства

В четверг, 25 сентября, литовский Сейм утвердил программу правительства, представленную 10 сентября назначенной премьер-министром Ингой Ругинене.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Правительство получит полномочия действовать только после того, как Сейм утвердит программу, а премьер-министр и министры принесут присягу, положив руку на конституцию.

Таким образом, 25 сентября 80 членов Сейма утвердили программу нового правительства, еще 40 парламентариев проголосовали против, а двое представителей воздержались.

Отметим, в начале сентября президент Литвы Гитанас Науседа подписал указ об утверждении состава правительства Ругинене, но тогда оставил вакантными должности министра охраны окружающей среды и министра энергетики.

После этого он отклонил кандидатуры Миндаугаса Яблонскиса и Повиласа Подярскиса от партии "Заря Ниману" в Кабинет министров во главе с Ингой Ругинене. Первого номинировали на министра энергетики, второго – на министра по вопросам окружающей среды.

Тогда лидер партии "Звезда Ниману" Ремигиюс Жемайтайтис заявил о фактическом распаде коалиции. Ругинене прокомментировала, что не видит оснований для таких заявлений Жемайтайтиса, и призвала его предложить других кандидатов.

А после этого в рядах социал-демократов допустили провал формирования правительства и досрочные парламентские выборы.

