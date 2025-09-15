Прем’єрка Литви не бачить причин говорити про розпад коаліції

Прем'єрка Литви Інга Ругінене не бачить причин говорити про розпад коаліції після обурення ультраправої "Зорі Німану" тим, що президент не затвердив їхні кандидатури міністрів.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

Ругінене сказала, що вважає безпідставними заяви лідера "Зорі Німану" Ремігіюса Жемайтайтіса про "фактичний розпад коаліції" після того, як президент Гітанас Науседа не затвердив кандидатури двох міністрів від партії до нового уряду.

"Передусім: Жемайтайтіс не призначав мене – і не може мене звільнити. Коаліційна угода залишається чинною і ці процеси не вплинуть на неї", – зазначила Ругінене.

Вона додала, що президент навів достатні аргументи щодо того, чому не погоджується з цими кандидатурами, та закликала лідера "Зорі Німану" швидко запропонувати інших кандидатів.

"Я не боюся погроз, вони на мене не вплинуть. На мене можна вплинути у процесі переговорів та наведення аргументів, але не погрозами чи шантажем… Якщо у вас немає кандидатів – треба було подумати про це до того, як приєднуватися до коаліції", – додала вона.

Нагадаємо, Науседа відхилив кандидатури Міндаугаса Яблонскіса і Повіласа Подярскіса від партії "Зоря Німану" до Кабінету міністрів на чолі з Інгою Ругінене. Першого номінували на міністра енергетики, другого – на міністра з питань довкілля.

Минулого тижня Науседа затвердив неповний склад уряду Ругінене.